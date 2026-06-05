أذربيجان تعلن مقتل 5 من مواطنيها في هجوم بمسيّرات استهدف سفينتي شحن ببحر آزوف

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، مقتل خمسة من مواطنيها وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجمات بطائرات مسيّرّة استهدفت سفينتي شحن في مياه بحر آزوف خلال ساعات الليل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهجمات طالت سفينتين أجنبيتين لا تتبعان للدولة الأذربيجانية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المواطنين الأذربيجانيين الذين كانوا على متن السفينتين بلغ 25 شخصاً. وأكدت باكو أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة ييسك الروسية لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، سارعت روسيا إلى تحميل الجانب الأوكراني المسؤولية عن الهجوم؛ حيث اتهم نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، كييف بتنفيذ هذه العملية.

وفي المقابل، أكد قائد قوات الأنظمة غير المأهولة في الجيش الأوكراني، روبرت بروفدي (المعروف بلقب "ماديار")، عبر تطبيق "تلغرام"، تنفيذ ضربات ليلية استهدفت خمس سفن. ووصف بروفدي تلك السفن بأنها كانت "تبحر بشكل غير قانوني" في موانئ ماريوبول وبيرديانسك الواقعة ضمن الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد لافت في وتيرة الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف التي تستهدف الموانئ والسفن المدنية منذ العام الماضي، مما يفاقم المخاطر الأمنية في الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.