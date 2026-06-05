وزارة الكهرباء: ضياع 55 بالمائة من كهرباء العراق.. والعجز يبلغ 42 ألف ميغاواط

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في العاصمة بغداد وعموم المحافظات.

جاءت هذه الخطوة بناءً على تعميم صادق عليه مجلس القضاء الأعلى، حيث وجه وزير الكهرباء، علي سعدي وهيب، وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية، بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ الحملة لضمان حماية النظام الكهربائي.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه التحركات تأتي كجزء من خطة طوارئ عاجلة لإدارة الأزمة الحادة التي تواجه منظومة الطاقة، في ظل تراجع ساعات التجهيز واتساع الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضحت المؤشرات الرقمية للوزارة أن الإنتاج الحالي للبلاد يبلغ نحو 20 ألف ميغاواط فقط، في حين تقدر الحاجة الفعلية للاستهلاك بنحو 62 ألف ميغاواط، مما يعني وجود عجز يتجاوز 42 ألف ميغاواط.

وعزت الوزارة هذا التدهور إلى ارتفاع نسبة الضائعات في شبكة التوزيع لتتجاوز 55%، وهو ما يمثل هدر وفقدان أكثر من نصف الطاقة المنتجة نتيجة التجاوزات غير القانونية والأعطال الفنية.

إلى ذلك، كشف البيان عن خسارة الشبكة الوطنية نحو 7000 ميغاواط من طاقتها الإجمالية جراء التداعيات والأحداث الإقليمية الأخيرة المستمرة حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الصارمة لإزالة التجاوزات تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل هذا العجز الحاد، ورفع كفاءة خطوط التوزيع، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التجهيز للمواطنين وسط ظروف اقتصادية حرجة تتطلب حماية المنتج الوطني من الطاقة.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى إبداء أعلى درجات التعاون مع الملاكات الهندسية والفنية المنتشرة في الميدان، والالتزام بالضوابط القانونية.

كما حثت المشتركين على الإسراع في نصب المقاييس الكهربائية وتسوية الديون المترتبة عليهم لقاء الاستهلاك.

مؤكدة أن هذا الالتزام يمثل ركيزة أساسية لخفض الهدر، وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة.