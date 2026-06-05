إسرائيل تقصف بلدات لبنانية بعد إنذارات بإخلاء مناطق عدة

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أربيل (كوردستان 24)- قصفت إسرائيل بلدات لبنانية الجمعة بعد إنذارات بإخلاء مناطق عدة، غداة رفض حزب الله المدعوم من إيران اتفاق هدنه رعته الولايات المتحدة.

وأعلن لبنان واسرائيل هذا الأسبوع هدنة مشروطة تتطلب من حزب الله وقف إطلاق النار والانسحاب من قرب الحدود، على أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" في الجنوب يتولى السيطرة "الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية".

لكن حزب الله رفض الاتفاق، مطالبا بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة في بيان أن حزب الله مستعد "للانسحاب من الجنوب بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها" ووقف إطلاق نار شامل.

في الأثناء، دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان تسع بلدات وقرى واقعة في شمال نهر الليطاني، بينها الصرفند على الطريق الساحلي بين صور وصيدا، إلى إخلائها فورا.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية عن "نزوح كثيف" للسكان، قبل أن تفيد لاحقا بضربات على بلدة عدة.

كما قصفت إسرائيل الجمعة مداخل مدينة الصور، حيث قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية ليل الخميس الجمعة بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني.

واندلعت الحرب في لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت تل أبيب بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.