وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد لبحث ملفي الإيرادات ونظام "أسيكودا" الجمركي

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أربيل (كوردستان24)- يعتزم وفد من حكومة إقليم كوردستان إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الاتحادية بغداد خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال المباحثات المتعلقة بملف الإيرادات المحلية وتطبيق نظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي لتطوير وأتمتة الجمارك.

وفي تصريح لمؤسسة "كوردستان 24"، أكد سامي جلال، ممثل حكومة إقليم كوردستان لنظام "أسيكودا"، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية. وأوضح أن المباحثات ستتركز على مناقشة المسودة النهائية للاتفاق الخاص بتوحيد النظام الجمركي (أسيكودا) بين أربيل وبغداد، إلى جانب التباحث في ملف الإيرادات المحلية غير النفطية.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة التي عقدت بين وفدي أربيل وبغداد في مدينة أربيل، والتي تمخضت عن التوصل إلى تفاهمات مشتركة وحل أغلب النقاط الخلافية العالقة.

وعلى الرغم من التوافق على معظم البنود، إلا أن الاتفاق لم يوقع رسمياً بعد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي. ومن المتوقع أن تشهد زيارة هذا الأسبوع حسم الإجراءات الفنية والقانونية والتوقيع النهائي على مسودة الاتفاق، بما يضمن تعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات المالية والجمركية بين المركز والإقليم.