وزارة النفط العراقية تنفي إيقاف واشنطن لناقلة نفط خام في مضيق هرمز

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام القوات الأمريكية بإيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي بالقرب من مضيق هرمز.

وفندت الوزارة في بيان رسمي الادعاءات التي زعمت أن عملية الإيقاف جاءت على خلفية دفع مبالغ مالية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كرسوم للعبور، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وشددت الوزارة في بيانها على أن وزارة النفط وذراعها التصديري، شركة تسويق النفط (سومو)، تلتزمان بشكل صارم بكافة القوانين والقواعد الدولية المعمول بها في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، مشيرة إلى أن جميع عمليات الشحن والتصدير تجري وفق سياقات قانونية وشفافة تخضع للمعايير العالمية.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة النفط وسائل الإعلام والمؤسسات الإخبارية إلى توخي الدقة والأمانة الصحفية في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لتجنب تضليل الرأي العام.