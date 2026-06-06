بمشاركة الجالية الكوردستانية.. عرض التراث والأزياء الكوردية في مهرجان لوفن ببلجيكا

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أربيل (كوردستان24)- شارك مركز الجالية الكوردستانية في بلجيكا بفعالية في المهرجان العالمي لمدينة لوفن، حيث لفت أنظار ممثلي شعوب العالم إلى الهوية الوطنية الكوردية من خلال عرض الأزياء والتراث الكوردي الأصيل.

وتلبية لدعوة رسمية من بلدية لوفان، شارك وفد من مركز الجالية الكوردستانية في بلجيكا، اليوم السبت 6 حزيران/يونيو 2026، برئاسة مسؤولة المركز، ناسك نصيري، وبحضور مسؤولة لجنة اتحاد النساء، سيران زاويتي، في المهرجان الثقافي العالمي للمدينة.

وقدم الوفد الكوردي في هذا المحفل الدولي لوحة ملونة تعكس الأصالة الوطنية؛ حيث لقي عرض الأزياء الكوردية التقليدية، والمشغولات اليدوية، والحلي التراثية الكوردية، إلى جانب رفع علم كوردستان، ترحيباً حاراً من الضيوف وممثلي الدول الأخرى المشاركة.

وشكل المهرجان فرصة هامة لتلاقي الثقافات وإتاحة المجال للجمهور الأجنبي للتعرف عن قرب على التاريخ والتراث الغني للشعب الكوردي. ويُعد حضور الوفد الكوردي في مثل هذه المنتديات العالمية دليلاً على نشاط الجالية الكوردية في المهجر لحفظ الهوية الوطنية ومد جسور التواصل مع المجتمع الدولي.

وأكد المشاركون الكورد أن الهدف من هذه المشاركة هو إبراز الجانب الحضاري والمسالم لكوردستان أمام العالم، والعمل على تعزيز العلاقات الثقافية في بلجيكا.