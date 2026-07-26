عراقجي يتوعد بالرد على استهداف "سفينة تجارية" إيرانية ويتهم كييف بالتحرك بإيعاز إسرائيلي

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أربيل (كوردستان 24) – أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن مقتل بحار إيراني إثر هجوم استهدف سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية، متهماً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالوقوف وراء الهجوم "بإيعاز من إسرائيل".

اتهامات بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس"، وصف عراقجي الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة"، معتبراً أن استهداف السفينة التجارية يهدف إلى "جر أوروبا إلى الحرب" خدمةً للمصالح الإسرائيلية. وشدد الوزير الإيراني على أن هذا التصعيد يمثل تحولاً خطيراً في استهداف الملاحة المدنية الدولية.

حراك دبلوماسي مكثف

وكشف عراقجي عن إجرائه اتصالات دبلوماسية عاجلة شملت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأوضح عراقجي أنه أكد خلال هذه الاتصالات أن الهجوم الذي نفذته كييف "لا يمكن أن يمر دون رد"، واصفاً القيادة الأوكرانية بعبارات حادة تعكس حجم التوتر الدبلوماسي الراهن.

سياق التصعيد الميداني

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الممرات المائية الدولية حالة من عدم الاستقرار الأمني، لا سيما مع تداخل جبهات الصراع وتزايد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف الإقليمية والدولية. ويرى مراقبون أن دخول أوكرانيا كطرف مباشر في استهداف سفن إيرانية قد يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع لتشمل جبهات بحرية جديدة، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية.

ردود الفعل الدولية

بينما لم يصدر تعليق رسمي فوري من كييف حول هذه الاتهامات، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهوداً لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. وفي المقابل، تترقب الأوساط الدولية طبيعة "الرد" الإيراني الذي لوح به عراقجي، وما إذا كان سيكون رداً عسكرياً مباشراً أم عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الدولية.