قائد "سنتكوم" يوصي بوقف قصف مضيق هرمز: "العملية بلغت أقصى فعاليتها والأهداف استُنفدت"

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أربيل (كوردستان 24)– كشفت مصادر مطلعة أن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، قدّم توصية رسمية بوقف حملة القصف الجوي في منطقة مضيق هرمز، معتبراً أن العمليات العسكرية قد بلغت ذروة فعاليتها ولم يعد هناك جدوى من استمرارها في الوقت الراهن.

تراجع ترامب عن "الخيار الشامل"

وأفادت المصادر بأن توصية كوبر، إلى جانب نصائح مستشارين آخرين، لعبت دوراً حاسماً في قرار الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي بتعليق الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية. ويأتي هذا القرار بعد أن كان ترامب يميل نحو العودة إلى "عمليات قتالية كبرى"، إلا أن موقفه شهد تحولاً جذرياً مساء الخميس بعد تقارير عسكرية أكدت محدودية ما يمكن تحقيقه عبر القوة الجوية وحدها.

استنفاد الأهداف العسكرية

وضمن تقييمه للوضع، أكد الأدميرال كوبر أن أسبوعين من الضربات المكثفة ضمن عملية "الملحمة الغاضبة" (Operation Epic Fury) أدت إلى إضعاف قدرة إيران بشكل كبير على مهاجمة السفن. وأوضح أن قائمة الأهداف المحددة قد استُنفدت بالكامل تقريباً، مشيراً إلى أن الاستمرار في القصف دون الانتقال إلى مواجهة شاملة لضرب الـ 20% المتبقية من الأهداف الاستراتيجية "ليس له أي فائدة عسكرية".

تحذيرات من نقص الدفاعات الجوية

وفي سياق متصل، دخل الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، على خط الأزمة محذراً وزير الدفاع بيت هيغسيث والرئيس ترامب من "نقص في الصواريخ الاعتراضية" الخاصة بالدفاع الجوي. وأوضح كين أن استنزاف هذه الذخائر قد يعيق قدرة الولايات المتحدة على حماية قواتها وحلفائها في المنطقة في حال اندلاع رد فعل واسع النطاق.

هدوء حذر ومساحة للدبلوماسية

ميدانياً، يسود حالياً مبدأ "الهدوء مقابل الهدوء"، حيث أوقف الجانبان هجماتهما مؤقتاً. وفي غضون ذلك، تقود عُمان مفاوضات بين طهران ومسقط لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بضمانات عدم التعرض للسفن.

من جانبه، صرح سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن الرئيس ترامب "يترك جميع الخيارات على الطاولة"، لكنه في الوقت ذاته "يمنح المحادثات مع إيران مساحة كافية"، مؤكداً أن الحوار مستمر على كافة المستويات.

تحالف دولي لتطهير الألغام

وعلى الصعيد الدولي، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا مشاوراتهما لعقد مؤتمر دولي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تشكيل تحالف دولي يتولى مهمة حماية الملاحة وتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار لأهم ممر مائي للطاقة في العالم.

المصدر: اکسیوس