مقتل عنصرين من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الیوم السبت 6 حزیران/ یونیو 2026، مقتل اثنين من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقضى النقيب شهار غاملا (23 عاما) السبت بعد إصابته بجروح خطيرة في جنوب لبنان حيث قُتل أيضا الرقيب أوهاد يعاري (21 عاما) الجمعة، وفق بيان عسكري.

يرتفع بذلك إلى 17 عدد القتلى الإسرائيليين منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار مع حزب الله في 17 نيسان/أبريل الماضي لم يقد إلى وقف العملیات العسکریة. والقتلى هم 14 عسكريا ومدني واحد متعاقد مع الجيش قُتلوا في جنوب لبنان وعسكريان آخران قضيا في شمال إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 3560 شخصا منذ بدء الحرب في الثاني من آذار/مارس المنصرم، وفق أحدث البيانات الرسمية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل 29 عسكريا ومتعاقد مدني واحد في لبنان منذ بدء الحرب.



المصدر: فرانس برس