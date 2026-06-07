المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لـ"CNN": مواقف واشنطن "متناقضة" وتبادل الرسائل مستمر عبر وسيط

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أربيل (كوردستان24)- وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المواقف الأمريكية تجاه المفاوضات بأنها "متغيرة ومتناقضة"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار قنوات التواصل غير المباشر بين طهران وواشنطن.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) اليوم الأحد7 حزیران/یونیو 2026، أوضح بقائي أن تبادل الرسائل بين الجانبين لا يزال قائماً عبر الجانب الباكستاني الذي يعمل كوسيط، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية التي تواجه طهران في الحوار مع الإدارة الأمريكية الحالية تكمن في "تغيير الأهداف، والبيانات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين مختلفين"، وهو ما جعل العملية برمتها "مرهقة" على حد تعبيره.

وشدد بقائي على ضرورة اعتراف الولايات المتحدة بحقوق إيران الدولية، وفي مقدمتها الحق في "التخصيب السلمي" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما طالب واشنطن بإنهاء سياسة العقوبات والسماح بالوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن على الولايات المتحدة "ببساطة التوقف عن عرقلة وصول الإيرانيين إلى أموالهم".

وفي سياق التوترات الإقليمية، اتهم المتحدث الإيراني الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار السارية منذ نيسان/أبريل الماضي، مشيراً إلى وقوع هجمات استهدفت سفناً تجارية إيرانية في مضيق هرمز والمياه الدولية.

واختتم بقائي تصريحاته بوصف الوضع الإقليمي بأنه "هش للغاية وخطير"، محملاً المقاربة الأمريكية المسؤولية عن هذا التوتر، مع تأكيده على "جاهزية القوات المسلحة الإيرانية وعزمها على الرد بقوة على أي هجوم قد تتعرض له البلاد".