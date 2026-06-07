رئيس الحكومة يستقبل نائب وزير الخارجية اليوناني

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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 7 حزيران (يونيو) 2026، نائب وزير الخارجية اليوناني هاري ثيوهاريس.

وشهد اللقاء تطابقاً في رؤى الجانبين حول أهمية ترسيخ وتوطيد آفاق العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية اليونان في مختلف المجالات، ولا سيّما الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي في قطاعات التبادل التجاري والسياحة والثقافة والآثار والصحة.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى التباحث بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، مع التأكيد على أهمية حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.