تصعيد إسرائيلي مزدوج: غارات على ضاحية بيروت الجنوبية وسقوط قتلى في غزة

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شهدت الساحة الميدانية يوم الأحد تصعيداً إسرائيلياً متزامناً على جبهتي لبنان وقطاع غزة، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في المنطقة.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو نفذ غارة على معاقل تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بتوجيهات مباشرة منه ومن وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وأوضح البيان أن الهجوم جاء رداً على إطلاق الحزب مقذوفات نحو شمال إسرائيل.

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارة استهدفت شقتين في مبنيين بمنطقة تحويطة الغدير لجهة المريجة، مما أحدث أضراراً مادية جسيمة.

وعلى جبهة قطاع غزة، قُتل ستة فلسطينيين في هجمات إسرائيلية متفرقة يوم الأحد. وأكد الدفاع المدني ومصادر طبية مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، إثر غارة جوية استهدفت مركزاً للشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في منطقة المواصي بخان يونس.

وفي حادث منفصل، قُتل صياد فلسطيني بنيران البحرية الإسرائيلية قبالة شاطئ دير البلح، بينما انتشلت الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء جثماني قتيلين سقطا في غارة سابقة استهدفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت حساس، حيث بدأ وسطاء من مصر وقطر وتركيا جولة مباحثات جديدة مع وفد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، في محاولة لنزع فتيل التوتر.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق تفاهمات وقف إطلاق النار؛ فبينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده منذ إعلان الهدنة، تشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 960 فلسطينياً خلال الفترة ذاتها، وسط قيود مشددة تمنع التحقق المستقل من أعداد الضحايا بدقة.



المصدر: وکالات