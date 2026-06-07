أكثر من 14 إصابة إثر انقلاب حافلة زوار قرب جسر فهد في ذي قار

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أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 14 آخرين، كحصيلة أولية، إثر حادث انقلاب حافلة تقل زواراً متجهين إلى مدينة كربلاء.

ونقل مراسل كوردستان24، عن المصدر قوله إن الحادث وقع بالقرب من جسر فهد غربي مدينة الناصرية على الطريق السريع الدولي، عندما تعرضت حافلة تقل زواراً من أهالي محافظة البصرة إلى حادث انقلاب.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 14 شخصاً بجروح متفاوتة، فيما تم انتشال أربع جثث متفحمة من موقع الحادث.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

ولم تصدر الجهات المختصة حتى الآن بياناً رسمياً بشأن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.