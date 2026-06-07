القضاء الأردني يصدر حكماً بإعدام قاتل ثلاثة من رجال مكافحة المخدرات

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن الأحد حكما بالإعدام شنقا بحق مواطن قتل عناصر من إدارة مكافحة المخدرات شرق عمان في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المحكمة في بيان إنها دانت "المتهم بالتهم المسندة إليه وعددها خمس جنايات من بينها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات نتج عنها وفاة (مكرر ثلاث مرات)، والحكم عليه بالنتيجة بالعقوبة الأشد وهي الإعدام".

ويصدر القضاء الأردني أحكاما بالاعدام الا أن تطبيقها يبقى محدودا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتعود آخر عمليات الإعدام إلى الرابع من آذار/مارس 2017، حين تمّ تنفيذ الحكم بحق خمسة عشر متهما، من بينهم عشرة دينوا بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

وتعود القضية في الحكم الصادر الأحد إلى 18 آذار/مارس عندما قُتل ثلاثة من أفراد مكافحة المخدرات وأُصيب رابع أثناء مداهمة انتهت بالقبض على المتهم وضبط أسلحة ومخدرات، بحسب ما أفادت مديرية الأمن العام في حينه.

وتعلن السلطات بشكل دوري ضبط كميات من المخدرات وإتلافها، مشيرة إلى أنّ 85 في المئة مما يتم ضبطه مُعدّ للتهريب إلى خارج المملكة.

وأعلنت توقيف أكثر من 38 ألف شخص في أكثر من 25 ألف قضية مرتبطة بتعاطي وتهريب وتجارة المخدرات خلال العام الماضي.

كذلك، يعلن الجيش الأردني بشكل منتظم إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا، وخصوصا حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع النزاع عام 2011.

وأفادت بيانات مديرية الإعلام العسكري الأردني في 19 تموز/يوليو بأن الجيش الأردني أسقط أكثر من 310 طائرات مسيرة محمَّلة بالمخدرات خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي.