ترامب يؤكد توافقه مع نتنياهو رغم بعض الخلافات

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تفاهمه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متبادل، في ظل دخول الصراع في إيران يومه المئة، رغم بعض الخلافات بينهما حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على لبنان.

وقال ترامب في مقابلة مسجلة مسبقًا بُثت صباح الیوم الأحد 7 حزیران/یونیو 2026، ضمن برنامج "ميت ذا برس" على قناة NBC: "علاقتنا جيدة جدًا".

وأضاف: "لقد كنا رفيقين حميمين. لقد ألحقنا ضررًا بالغًا بدولة لم تجلب لنا سوى المتاعب طوال 47 عامًا. أختلف معه في بعض الأمور".

وعندما سُئل بإلحاح عما إذا كان يعارض استمرار إسرائيل في قصف لبنان، قال ترامب إنه يفضل شنّ "هجوم أكثر دقة على حزب الله".

وأضاف: "بإمكاننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا التوصية بسوريا"، مشيدًا بالحكومة السورية الجديدة.

وقد تصاعدت حدة القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، في جنوب لبنان، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. ولم يكن حزب الله طرفًا في المفاوضات، وقد رفض الهدنة.

وكان ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي بأنه "منزعج" من نتنياهو بسبب خطط إسرائيل لشن عمليات عسكرية في لبنان، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.