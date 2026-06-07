وزارة المالية الاتحادية تعلن إطلاق مستحقات الفلاحين

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، عن إطلاق مستحقات الفلاحين بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة لصرفها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في جميع المحافظات.

وأكّد وزير المالية فالح ساري أن هذه الخطوة تأتي دعماً للفلاح العراقي وتعزيزاً للأمن الغذائي الوطني، وتجسد التزام الحكومة بحقوق المزارعين ودعم القطاع الزراعي بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وثمّن وزير المالية جهود الفلاحين في زيادة الإنتاج المحلي، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير مستلزمات نجاحه.