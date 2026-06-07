قاليباف: القواعد الأمريكية "أهداف مشروعة" رداً على التهديدات البحرية والضوء الأخضر لإسرائيل

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أربيل (كوردستان24)- حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن القواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة باتت "أهدافاً مشروعة" للقوات المسلحة الإيرانية، وذلك رداً على ما وصفه بـ"المحاصرة البحرية" والتحركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل.

وفي سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي، أكد قاليباف أن الأطراف المقابلة (في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة) أثبتت أنها "لا تلتزم بوقف إطلاق النار ولا تؤمن بالحوار"، مشيراً إلى أن الممارسات المتعلقة بفرض حصار بحري ونقض الاتفاقات الدولية بشأن لبنان تؤكد أن هذه الأطراف "لا تفهم إلا لغة القوة".

وأضاف قاليباف أن "الضوء الأخضر" الذي منحته الولايات المتحدة لاسرائیل، بالتزامن مع المحاولات لفرض تضييق بحري على الشعب الإيراني، يجعل من كافة الأصول والقواعد التابعة لأمريكا و اسرائیل في المنطقة أهدافاً مشروعة للرد الإيراني.

واختتم رئيس البرلمان الإيراني تصريحاته بالتأكيد على جاهزية القوى العسكرية في بلاده، قائلاً: "يد قواتنا المسلحة ستبقى دائماً هي العليا (مفتوحة) كما كانت دوماً"، في إشارة واضحة إلى استعداد طهران للرد على أي تصعيد عسكري أو اقتصادي في المنطقة.