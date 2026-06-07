ترامب ينسحب من مقابلة مع شبكة NBC ويهاجم الصحافة: "لا يمكن لبلد أن يكون عظيماً بصحافة غير نزيهة"

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أربيل (كوردستان24)- أنهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقابلة تلفزيونية مع شبكة "NBC" بشكل مفاجئ، منسحباً من موقع التصوير بعد مشادة كلامية حادة مع الصحفية التي أجرت معه اللقاء، حيث وصفها بـ "الكاذبة" و"الفاسدة".

وخلال اللقاء الذي جرى في أجواء ماطرة بولاية ويسكونسن، وجه ترامب انتقادات لاذعة للنظام الانتخابي الأمريكي واصفاً إياه بانتخابات "العالم الثالث"، قبل أن يقرر وقف المقابلة قائلاً: "لقد اكتفيت.. لقد جلست معكِ تحت المطر لمدة ساعة كاملة".

وقبيل مغادرته، وجه ترامب رسالة قوية هاجم فيها وسائل الإعلام، قائلاً: "لا يمكن لأي بلد أن يكون عظيماً بوجود صحافة غير نزيهة.. لنذهب".

من جانبها، حاولت الصحفية ثني ترامب عن الانسحاب واستكمال الحوار، مناشدة إياه بالبقاء بقولها: "أرجوك، لقد سافرت طوال الطريق إلى ويسكونسن من أجل هذا اللقاء"، إلا أن ترامب أصر على مغادرة المكان، في واقعة تعكس استمرار حالة التوتر بينه وبين كبرى الشبكات الإخبارية الأمريكية.