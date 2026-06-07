"دەم بارتي" يعلن ملامح مبادرة أوجلان الجديدة ويكشف عن مباحثات مع الحزب الحاكم

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أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دەم بارتي) إلى سجن إمرالي، مدحت سانجار، عن تفاصيل المباحثات الأخيرة مع زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان، مؤكداً طرح الأخير "خارطة طريق" جديدة لكسر الجمود المحيط بعملية السلام في تركيا.

وأوضح سانجار في تصريحات صحفية، أن أوجلان شدد على ضرورة الإسراع في تشريع "قانون إطار" ينظم عملية السلام، داعياً البرلمان التركي إلى إقرار القانون وقوننته قبل البدء بالعطلة الصيفية البرلمانية.

وبحسب القيادي في الحزب المؤيد للكورد، فإن الخارطة المقترحة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل:

1- تحديد الطبيعة القانونية للاتفاق

2- مأسسة عملية السلام لضمان استمراريتها

3- تحديد ملامح دور أوجلان ومكانته في المرحلة المقبلة.

وفي سياق التحركات السياسية، أكد سانجار عقد وفد الحزب لقاءً مع ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) لبحث الأبعاد القانونية للمقترح.

مبيناً أنه على الرغم من عدم تقديم الحكومة مسودة رسمية حتى الآن، فإن النقاشات والمفاوضات مستمرة لدفع مسار العملية بشكل أسرع.

واختتم سانجار تصريحاته بالتحذير من أن الأوضاع الإقليمية المتوترة ومخاطر اندلاع مواجهات أوسع في الشرق الأوسط، تحتم الإسراع في إيجاد حل سياسي وقانوني للقضية الكوردية.

محملًا القوى الديمقراطية التركية كافة، وفي مقدمتها حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP)، مسؤولية تاريخية لدعم هذا المسار ومنع المماطلة أو ارتداد العملية إلى الوراء.