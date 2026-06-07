مصرع وإصابة 40 شخصاً في حادث سير مروع لحافلة زوار جنوبي العراق

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية عن مصرع 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين، إثر حادث انقلاب حافلة لنقل الزوار على الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والبصرة.

وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم الأحد، 7 حزيران/يونيو 2026، أن وزير الصحة يتابع من كثب تداعيات الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق بين محافظتي ذي قار (الناصرية) والبصرة.

وأشار البيان إلى أن وزير الصحة وجه كافة الكوادر الطبية والصحية وفرق الإسعاف بالاستنفار التام ووضعهم في حالة تأهب قصوى، مع تسخير جميع الإمكانيات لعلاج المصابين وتقديم الخدمات الطبية الضرورية لهم.

كما أمر الوزير الدوائر الصحية المعنية بمتابعة حالة الجرحى ميدانياً وتوفير المستلزمات الدوائية العاجلة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الصحية لضمان سرعة الاستجابة.

وبحسب الإحصائيات الأولية الصادرة عن الوزارة، فقد تسبب الحادث بوفاة 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين، من بينهم عدد من الزوار الإيرانيين. وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج المكثف، حيث يخضعون حالياً لرقابة طبية دقيقة.