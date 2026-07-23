نحو 8 آلاف شخص سجّلوا لأداء الحج في إقليم كوردستان خلال يومين فقط

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، أن عملية تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج لا تزال مستمرة، مشيرةً إلى أن نحو 8 آلاف شخص سجّلوا أسماءهم خلال اليومين الماضيين فقط.

وأوضح ستوني أن باب التسجيل سيبقى مفتوحاً حتى الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 5 آب/أغسطس 2026، مؤكدا أن إجراءات التسجيل تسير بانسيابية وبنجاح كبير حتى الآن.

وأضاف أن بوابة الحج الإلكترونية تُعد إحدى الخدمات النموذجية التي أطلقتها حكومة إقليم كوردستان بإشراف رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ضمن برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، حيث أُتيحت للمواطنين مجاناً ومن دون أي مقابل لتسهيل إجراءات التسجيل لأداء فريضة الحج.