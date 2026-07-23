القضاء العراقي يصدر حكماً بالحبس الشديد بحق النائب حسنين الخفاجي بتهمة الابتزاز

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور حكم قضائي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق النائب في البرلمان العراقي "حسنين الخفاجي"، على خلفية تورطه في قضايا ابتزاز واستغلال نفوذ.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرارها بعد ثبوت إقدام الخفاجي على ابتزاز المشتكي (مصطفى فعل مشتت)، ومطالبته بمبلغ مالي قدره 500 ألف دولار.

وأوضح البيان أن تفاصيل القضية شملت أيضاً اشتراط النائب الحصول على نسبة (40%) من مشروع "حوراء بغداد" السكني وتسجيلها باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعود بالتدخل في إجراءات قضائية ورقابية. وأضافت الهيئة أن الخفاجي ادعى قدرته على التدخل لدى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة لغلق قضية "تضخم أموال" ورفع الحجز عن أموال المشتكي، فضلاً عن وعود باستئناف العمل في مشروع "جوهرة بغداد" السكني عبر التأثير على هيئة استثمار بغداد دون صفة قانونية.

وأشارت النزاهة إلى أن المحكمة اعتمدت في حكمها على أدلة دامغة، شملت اعترافات المتهم الآخر (أنور صباح عبد صادق)، ومحاضر تفريغ التسجيلات الصوتية، وإفادات الشهود، بالإضافة إلى نسخة من عقد مبرم يعزز وقائع الإدانة.

وأكدت الهيئة أن الحكم جاء وفقاً لأحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي، بعدما وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم.