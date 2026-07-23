تسديد ديون الكهرباء المخفضة بكوردستان عبر تطبيق "e-Pswla" ودائرة مبيعات الطاقة

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أربيل (كوردستان24)- أقر مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه الأخير حزمة قرارات خدمية، تضمنت شطب وتخفيض جزء من الديون القديمة المتراكمة لخدمة الكهرباء والتي سُجلت قبل انطلاق "مشروع روناكي.

ووفقاً للقرار الحكومي، تتوزع نسبة التخفيض كالتالي: خصم بنسبة 50% على الديون المتراكمة للاشتراكات السكنية (المنازل) والمشاريع الزراعية، وخصم بنسبة 25% على ديون القطاعات الصناعية والتجارية والقطاع العام. وشدد القرار على أن هذا التخفيض يقتصر حصراً على الديون السابقة المترتبة قبل الانضمام لمشروع روناكي، ولا يشمل الفواتير الشهرية المترتبة على المشروع المذكور.

وبشأن موعد سريان القرار، تفيد معلومات حصلت عليها "كوردستان 24" بأن الفرق الفنية والمحاسبية في وزارة الكهرباء تعكف حالياً على تحديث وتدقيق قاعدة البيانات والأنظمة الحسابية لإتاحة التخفيض؛ حيث من المقرر إكمال الإجراءات الإدارية والإعلان رسمياً عن الموعد المحدد لبدء استقبال طلبات التخفيض والسداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبمقدور المواطنين أداء وسداد مديونياتهم للاستفادة من القرار عبر قناتين رئيسين: الأولى رقمياً عبر تطبيق الفاتورة الإلكترونية "e-Pswla"، والثانية عبر المراجعة المباشرة لمنافذ ودائرة مبيعات الطاقة المعتمدة في مختلف مدن ومناطق الإقليم.