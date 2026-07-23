المرور تعلن نصب كاميرات المراقبة "النقطة إلى النقطة" للحد من الحوادث على طريق كلي علي بك

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أربيل (كوردستان24)- يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة التطبيق التجريبي لمشروع تثبيت كاميرات الرادار والمراقبة المرورية المقطعية "النقطة إلى النقطة" (Point-to-Point) على طريق "كلي علي بك"، بهدف خفض معدلات الحوادث المرورية وتأمين سلامة السائقين والركاب.

وأعلن المتحدث باسم شرطة مرور سوران تثبيت ست كاميرات حديثة في ثلاثة مواقع مختلفة على طول الطريق الممتد من مدخل قضاء سوران إلى مدخل ناحية خليفان. وأكد أن السرعة المحددة والمسموح بها على هذا الطريق هي 70 كيلومتراً في الساعة فقط، مع فرض غرامات مالية تتصاعد بحسب مقدار تجاوز السرعة المقررة.

وبخصوص أسباب نصب هذه المنظومة، صرح مدير هندسة المرور في إقليم كوردستان، ديلان عبد الله، لـ "كوردستان 24"، قائلاً: "خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وحده، سُجل 14 حادث سير بليغاً على هذا الطريق أدت إلى وفاة 5 أشخاص. ونظراً لكون منطقة كلي علي بك ممراً سياحياً وتجارياً حيوياً، كان من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الحوادث وحماية أرواح وممتلكات المواطنين".

واستعرض مدير هندسة المرور تجربة ميدانية أُجريت قبل إقرار المشروع، موضحاً: "عند وضع كاميرا تسجيل مؤقتة لمدة ساعتين، سُجلت 24 مخالفة لسيارات تجاوزت سرعتها 85 كيلومتراً في الساعة. ولكن عند تشغيل نظام 'النقطة إلى النقطة' تجريبياً لمدة يوم واحد، لم تُسجل أي مخالفة مرورية من بين 241 مركبة مرت عبر الطريق، حيث لم تتجاوز السرعات معدل 64 كيلومتراً في الساعة".

وتشكل هذه النتائج الإيجابية ركيزة لنصب المنظومة الدائمة؛ حيث تبعد الكاميرات عن بعضها مسافة 3 كيلومترات. وقد وُزعت الكاميرات الست على ثلاثة مواقع مختلفة لتُفعل تجريبياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبهم، رحب أهالي المنطقة والسياح بهذا القرار، مشيرين إلى أن تثبيت الرادار المقطعي يُعد خطوة هامة لكون طريق "كلي علي بك" ذي مسار واحد وشهد سابقاً حوادث مرورية جراء السرعة الزائدة.