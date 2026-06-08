احتجاجات حاشدة لمزارعي العراق في بغداد للمطالبة بمستحقات الحنطة

منذ 54 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المزارعين القادمين من مختلف المحافظات، حيث أقدم المحتجون على إغلاق جسر الجمهورية تعبيراً عن احتجاجهم على السياسات الحكومية المتعلقة بأسعار المحاصيل وتأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وفي تصريحات لمراسل كوردستان24، شيفان جباري، طالب المتظاهرون الجهات المعنية برفع سعر استلام محصول الحنطة من 700 ألف دينار إلى 850 ألف دينار عراقي للطن الواحد، محذرين من تداعيات خفض الأسعار وتأثير ذلك على القطاع الزراعي المحلي.

تراجع الأسعار وسياسة التقشف

وأوضح أحد المزارعين المشاركين في التظاهرة أن الفلاحين باشروا عمليات الزراعة بناءً على تسعيرة أولية بلغت 850 ألف دينار للطن، إلا أنهم تفاجأوا بقرار خفض السعر إلى 700 ألف دينار قبيل موسم الحصاد تحت ذريعة إجراءات التقشف. وتساءل عن سبب حصر هذه الإجراءات بقطاع الفلاحين الذي يعاني من أزمات متراكمة، مشيراً إلى أن تأخر مستحقات المزارعين يضعهم تحت طائلة الملاحقات القانونية من قبل الدائنين بسبب العجز عن السداد.

إعلان اعتصام مفتوح

من جانبه، أعلن مزارع آخر عن بدء اعتصام مفتوح في ساحة التحرير حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وانتقد المتحدث الأداء التنفيذي واصفاً الوعود الرسمية بأنها لا تلامس الواقع الفعلي للمزارع.

وأشار إلى أن المتأخرات المالية للمزارعين عن الموسم الماضي بلغت نحو 3.5 تريليون دينار عراقي، بالإضافة إلى مستحقات الموسم الحالي التي لم تصرف بعد، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات يهدد سبل عيش شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على الزراعة كركيزة أساسية لمعيشتهم.