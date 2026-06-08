بزشكيان: أمن إيران وسلامة الشعب أولوية.. ولن نتراجع أمام أي تهديد

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أولوية بلاده تتمثل في حماية الأمن القومي وضمان سلامة الشعب، مشدداً على أن إيران ستدافع عن حقوقها بكل حزم ولن تتراجع أمام أي تهديد.

وقال بزشكيان في منشور له على منصة “إكس”، إن “الدبلوماسية والدفاع هما جناحا القوة الوطنية”، مؤكداً أن طهران “لم تتخلَّ عن ميدان المواجهة ولا عن طاولة المفاوضات”.

وأضاف الرئيس الإيراني: “بإذن الله، ومع الوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذا الاختبار أيضاً”.

وأشار إلى أن بلاده تعتمد على نهج يجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية في إدارة الملفات الإقليمية والدولية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.