جيه دي فانس: واثق من حسم المواجهة مع إيران خلال عام.. ولن نكرر أخطاء الماضي

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أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الثلاثاء 9 حزيران/ يونيو 2026، ثقته التامة بأن التدخل العسكري الأمريكي في المواجهة مع إيران لن يتجاوز العام الواحد، مشدداً على أن الإدارة تضع نصب أعينها هدفاً محدداً هو منع طهران من حيازة سلاح نووي، ومنع تحول الصراع إلى "استنزاف طويل الأمد".

وفي مقابلة هاتفية حصرية مع صحيفة "يو إس إيه توداي"، تزامنت مع الترويج لكتابه الجديد، قال فانس: "أنا على يقين بأننا لن نكون بصدد الحديث عن تدخل أمريكي في إيران بحلول العام المقبل، وبالتأكيد ليس لسنوات".

وأوضح فانس، المعروف بكونه أحد أكثر الأصوات تحفظاً تجاه التدخلات العسكرية الخارجية، أن الإدارة الحالية لن تكرر تجارب العراق وأفغانستان المريرة. وأضاف: "الرئيس ترامب لن يسمح بتحويل هذه الحرب إلى مستنقع بلا نهاية أو أهداف واضحة".

ورغم استمرار الجهود الدبلوماسية، لم يستبعد فانس احتمالية "تصعيد العمليات العسكرية" في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن الرئيس يمتلك "أدوات أخرى" لضمان تحقيق المهمة الأساسية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الإدارة ضغوطاً جراء ارتفاع أسعار الوقود وتراجع معدلات التأييد. وقد استغل فانس المقابلة للحديث عن كتابه المرتقب صدوره في 16 حزيران/ يونيو بعنوان "التواصل: رحلة العودة إلى الإيمان"، والذي يمثل امتداداً لمذكراته الشهيرة "رثاء هيلبيلي"، حيث يستعرض فيه رؤيته للسياسة العامة من منظور رحلته الروحية.