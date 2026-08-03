ترامب: المحادثات مع طهران جارية وهي "الفرصة الأخيرة" لاتفاق بشأن هرمز والملف النووي

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أربيل (كوردستان 24)- وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، المحادثات الجارية مع إيران بأنها "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق وتجنب تصعيد الهجمات الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن تناقش استئناف الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز غداً الثلاثاء.

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، أن هذه المحادثات تمثل فرصة أخيرة للتوقيع على وثيقة تضمن نزع القدرات النووية الإيرانية، معتبراً أن الصراع مع طهران "يسير على نحو جيد للغاية". وأوضح أن المرحلة الأولى من التفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز بالكامل يوم غد 4 آب/أغسطس، مشدداً على أنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم على المرور عبر المضيق الذي وصفه بأنه يقع "تحت سيطرة البحرية الأمريكية بالكامل".

واتهم الرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث سوشيال" القيادة الإيرانية بـ"الخداع والتناقض"، مشيراً إلى أن الخيارات أمام طهران تنحصر في "التوصل إلى اتفاق أو الاستسلام الكامل". وتابع ترامب: "أريد منح إيران فرصة أخيرة قبل الإطاحة بقيادتها، ونأمل أن تعود إلى رشدها"، واصفاً الحصار الأمريكي الحالي بـ "الجدار الفولاذي".

في المقابل، نفت طهران وجود أي محادثات جارية مع الولايات المتحدة أو خطط لعقد اجتماعات، وهو ما يتعارض مع تصريحات ترامب الذي أشار إلى أن هذه المفاوضات كانت مبرراً لإلغاء هجمات عسكرية واسعة على إيران في اللحظات الأخيرة خلال الأيام الماضية.

ويظل مضيق هرمز نقطة الخلاف المركزية بين الطرفين؛ حيث تؤكد واشنطن أن الالتزامات الدولية تلزم إيران بفتح الممر المائي الاستراتيجي الحيوي، في حين تتمسك طهران بسلطتها على حركة الملاحة البحرية عبره.



المصدر: وکالات