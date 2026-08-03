عبدي وإلهام أحمد يلتقيان الشرع في دمشق غداً لبحث ملفات "سوريا الجديدة"

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أربيل (كوردستان 24)- يلتقي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، ومسؤولة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، غداً الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، بالرئيس السوري أحمد الشرع، في اجتماع رسمي بالعاصمة دمشق.

وأفاد مراسل كوردستان 24، أكرم صالح، اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، بأن هذا اللقاء المرتقب يأتي في سياق تطورات دبلوماسية متسارعة، تزامناً مع المباحثات التي أجراها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم، مع الرئيس السوري أحمد شرع في دمشق.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها، أن اجتماع نيجيرفان بارزاني والرئيس السوري، الذي حضره وزير الخارجية السوري أسعد حسن شيباني، تناول علاقات سوريا مع العراق وإقليم كوردستان، مع التأكيد على أهمية توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبشكل خاص في القطاع الاقتصادي.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وشددا على تعزيز الأمن والاستقرار واعتماد الحلول السلمية للمشكلات، مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوق كافة المكونات في "سوريا الجديدة".

من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد شرع عن شكره لإقليم كوردستان لاستضافته اللاجئين السوريين وتوفير الملاذ الآمن لهم خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن دمشق تنظر بتقدير واهتمام إلى الدور الذي يلعبه العراق وإقليم كوردستان في المنطقة.