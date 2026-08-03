ترامب يتهم طهران بـ "الازدواجية" بشأن المفاوضات ويؤكد فرض حصار بحري شامل على إيران

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أربيل (كوردستان 24)- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، القيادة الإيرانية بـ "الازدواجية المفرطة"، متهماً طهران بطلب التفاوض "سراً" وإنكاره "علناً"، ومؤكداً في الوقت ذاته إطباق السيطرة العسكرية الأمريكية على الممرات المائية الموصلة إلى إيران.

وأوضح ترامب، في تدوينة له، أن الجانب الإيراني طلب عقد لقاءات وبدأت المفاوضات بالفعل مع تحديد مواعيد لاجتماعات أخرى في المستقبل القريب، مستنكراً خروج المسؤولين الإيرانيين ببيانات تنفي وجود أي نقاشات وتدعي حصر التواصل مع "سلطنة عمان" فقط.

وأشار ترامب إلى أن ادعاءات طهران بالسيطرة على مضيق هرمز غير واقعية، مؤكداً أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرة كاملة عليه من خلال ما وصفه بـ "الحصار" أو "جدار فولاذي أمريكي"، مشدداً على أن "لا شيء يمر إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، ولن يمر شيء دون التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل حالياً على إيجاد حل لمشكلة تسببت بها طهران منذ عقود، مجدداً تأكيده الصارم على موقفه الثابت بأن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

يأتي هذا التصعيد الكلامي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية وملاحية حادة، وسط تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران حول وجود قنوات تفاوضية فعالة لإنهاء النزاع الدائر.