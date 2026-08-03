رئيس الوزراء الاتحادي يتفقد انسيابية حركة الزائرين والخدمات في كربلاء

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، مساء اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، جولة ميدانية في مدينة كربلاء، تفقد خلالها انسيابية حركة الزائرين والمشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وتابع الزيدي سير تقديم الخدمات والتنظيم للجموع المشاركة في الزيارة، كما التقى بعدد من المواطنين والمتطوعين في المواكب والمفارز الصحية والخدمية، والأنشطة والفعاليات المرافقة للمراسم.

من جانبهم، أشاد مواطنون خلال لقائهم رئيس الوزراء الاتحادي بالإجراءات الحكومية الأخيرة في مجال مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين دعمهم لهذه الخطوات التي تعزز الأمن والاستقرار، وتصب في جانب دعم الاقتصاد الوطني وتقوية سيادة البلاد.