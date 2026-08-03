بعد لقاء الرئيس بارزاني وعلي بابير.. "العدل الكوردستانية" تقترح اجتماعاً شاملاً للقوى السياسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، مع رئيس جماعة العدل الكوردستانية، علي بابير، العملية السياسية في إقليم كوردستان والأوضاع العامة في العراق والمنطقة.

وقال عضو المجلس الأعلى في جماعة العدل، عبد الستار مجيد، إن الاجتماع الذي عُقد مع الرئيس بارزاني ووفد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني كان إيجابياً، حيث ناقش الجانبان بصراحة الأزمات السياسية والاقتصادية في إقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام.

وأوضح مجيد أنه جرى تسليط الضوء على حالة الانسداد السياسي الحالي في إقليم كوردستان، مشيراً إلى تقديم مقترح لعقد اجتماع بين الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية في ظل تأخر تشكيل الحكومة وعدم تفعيل البرلمان، للبحث في الخطوات التي تخدم كيان الإقليم ومصلحة شعب كوردستان.

وبشأن رد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على هذا المقترح، أكد مجيد أن وفد الديمقراطي أبدى استعداده لعقد لقاءات مع الأطراف السياسية، مع التأكيد على ضرورة التمهيد الجيد لهذه الاجتماعات لضمان خروجها بنتائج مثمرة تسهم في تجاوز التحديات والعقبات الراهنة.

وأشار عبد الستار مجيد إلى أن وفد جماعة العدل سيقوم بزيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني في القريب العاجل، مبيناً أنه رغم عدم مشاركة الجماعة في برلمان كوردستان، إلا أنها تؤمن بأن القضايا الوطنية تفرض مسؤولية جماعية على الجميع، ولا يمكن تحميل طرف واحد مسؤولية تردي الأوضاع، مؤكداً ضرورة المشاركة في عملية الإصلاح وضمان الاستقرار في إقليم كوردستان.