العلاقات الكوردستانية - الفرنسية والتطورات السياسية في العراق والمنطقة على طاولة الرئيس بارزاني والقنصل الفرنسي

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 9 حزيران/يونيو 2026، في مصيف صلاح الدين، السيد يان بريم، القنصل الفرنسي في أربيل.

وخلال اللقاء، أعرب القنصل الفرنسي عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع فرنسا بإقليم كوردستان، ومشدداً على ضرورة تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما عبّر القنصل الفرنسي عن تقديره للدور البارز الذي اضطلع به الرئيس بارزاني في ترسيخ هذه العلاقات، والجهود التي بذلها من أجل توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجانبين.

من جانبه، رحّب الرئيس بارزاني بالقنصل الفرنسي، مشيراً إلى أن فرنسا لعبت دوراً مهماً في تاريخ الحركة التحررية لشعب كوردستان، واصفاً مواقف باريس الداعمة للكورد في مختلف المراحل التاريخية بأنها "محط تقدير واعتزاز"، مؤكداً أن إقليم كوردستان يفخر بعلاقاته المتينة مع فرنسا.

وتناول اللقاء أيضاً مجمل التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث مسار العملية السياسية في العراق والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان.