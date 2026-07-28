الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة قرب حدوده الشرقية

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أربيل (كوردستان24)- قال الجيش الاردني في بيان الثلاثاء إنه أسقط طائرة مسيرة في صحرائه الشرقية المحاذية للعراق (شرق) والسعودية (جنوب شرق)، من دون تحديد مصدرها.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن "سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجر اليوم (الثلاثاء) مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني".

وأَضاف أنه "تم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة".

ولم يحدد البيان مصدر تلك الطائرة المسيرة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه اعترض مسيّرة قرب الحدود الأردنية، لم تدخل الأجواء الاسرائيلية، مشيرا إلى أنه يتحقق من مصدر إطلاقها.

وتعرّض الأردن للاستهداف مرارا منذ تجدد الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه اعترض طائرتين مسيّرتين بالقرب من الحدود مع الأردن (لم تدخلا الاجواء الاسرائيلية)، بينما اكد الجيش الاردني اسقاطهما.

وقُتل اثنان من عناصر الجيش الأميركي قبل نحو أسبوعين جراء ضربات إيرانية على الأردن.

كما أعلن الجيش الأردني هذا الشهر بوتيرة شبه يومية التصدي لصواريخ بالستية ومسيّرات إيرانية.

ويؤكد الأردن أنه لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات من دول عدة تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقات تعاون وتدريب.

AFP