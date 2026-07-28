بسبب التوترات الأمريكية - الإيرانية.. شلل يضرب حركة الطيران والسياحة في السليمانية

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أربيل (كوردستان24)- تواجه قطاعات الطيران والملاحة الجوية والسياحة في إقليم كوردستان حالة من الركود الشديد جراء تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. وبحسب متابعات ميدانية، تضررت حركة الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي بشكل كبير، حيث أُلغي عدد واسع منها.

وأثارت الهجمات الأمريكية المتكررة على بعض المواقع الإيرانية خلال الأيام الماضية، وما قابلها من استهداف إيراني لمواقع وقواعد أمريكية في دول المنطقة، حالة من القلق لدى شركات الطيران العالمية. وانعكس هذا الوضع المتوتر مباشرة على الحركة السياحية، ما أدى إلى تراجع ونشاط مكاتب وشركات السفر والسياحة.

إلغاء رحلات إلى تركيا

ونقلاً عن اتحاد نقابات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، فإن نسبة كبيرة من الخطوط الجوية التي تسير رحلات إلى تركيا ألغت رحلاتها حتى الأول من آب/أغسطس المقبل، رغم وجود ثلاثة خطوط جوية مختلفة تعمل في الظروف الاعتيادية بين السليمانية والمدن التركية.

موقف شركات الطيران اليوم

ووفقاً للجدول الصادر عن مطار السليمانية الدولي (جلال طالباني)، فقد جاءت التعديلات في جدول الرحلات على النحو التالي:

شركة "AJet" التركية: ألغت رحلتها المباشرة التي كانت مقررة في الساعة 3:05 من فجر اليوم بالكامل.

الخطوط الجوية القطرية: واصلت تعليق رحلاتها منذ عدة أيام بسبب التوترات، وتجري حالياً مفاوضات مع الجانب الإيراني لتحديد مصير رحلاتها المستقبلي إلى أربيل والسليمانية.

الملكية الأردنية: استأنفت رحلاتها بشكل طبيعي بعد توقف دام عدة أيام.

شركة "فلاي دبي": أَبقت على رحلة مقررة في الساعة 2:10 بعد الظهر، مع ربط تنفيذها باستقرار الأوضاع الأمنية في المجال الجوي.

وتسبب هذا الاضطراب في حركة الملاحة بخسائر مالية كبيرة لشركات الطيران والسفر، فضلاً عن إرباك جدول المسافرين والمواطنين الذين أتموا حجز رحلاتهم وباتوا في انتظار استقرار الأوضاع لإتمام سفرهم.



