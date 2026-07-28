عراقجي يبحث قضية مضيق هرمز مع نظيريه العماني والسعودي

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أربيل (كوردستان24)- أجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اتصالين هاتفيين منفصلين بنظيريه العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان للبحث في شأن مضيق هرمز، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي الايراني.

وبحسب المصدر نفسه، "شدد المسؤولون في اتصالاتهم على ضرورة تعزيز التعاون والجهود الدبلوماسية المشتركة بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة والحد من حالة عدم الامن التي تسببت بها الاعمال العدائية الاميركية في مضيق هرمز".

وتفرض ايران سيطرتها على مضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير، ما يتسبب في اضطرابات في حركة الملاحة في الممر الحيوي.

ولا تزال مسألة السيطرة على هذا المضيق عقبة رئيسة أمام أيّ تسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تشدد طهران على أن حركة الملاحة في المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وتتمسك بأن تكون خاضعة لإشرافها بالتشاور مع عُمان المطلة على الجانب الآخر من مضيق هرمز.

وخلال الاسابيع الماضية، توسع نطاق الضربات في الشرق الأوسط ليشمل السعودية والحوثيين في اليمن.

وعلى الرغم من ذلك، شهدت الايام الماضية تراجعا في حدة الاعمال القتالية في المنطقة.

AFP