أحمد داود أوغلو: لطالما أوصلت رسائلي إلى الشعب الكوردي عبر "كوردستان 24"

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أربيل (كوردستان24)- زار أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق، مؤسسة "كوردستان 24" الإعلامية، مؤكداً أنه دأب دائماً على إيصال رسائله إلى الشعب الكوردي من خلال هذه المنصة.

وفي يوم الثلاثاء، 9 حزيران 2026، زار داود أوغلو مقر مؤسسة "كوردستان 24"، حيث كان في استقباله أعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وخلال اجتماع جرى خلال الزيارة، أشار داود أوغلو إلى أنه، في السابق والآن أيضاً، يعتمد على "كوردستان 24" كجسر لإيصال مواقفه ورسائله إلى الشعب الكردي.

هذا وستبث "كوردستان 24" في تمام الساعة 21:00 بتوقيت أربيل من مساء اليوم، مقابلة خاصة مع أحمد داود أوغلو، يتطرق فيها إلى طبيعة العلاقات بين أربيل وأنقرة، ومستجدات عملية السلام، والأوضاع الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى جملة من القضايا الأخرى.