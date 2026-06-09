دزیی يلتقي سفيرة إسبانيا لدى العراق

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفین محسن دزیی، اليوم الثلاثاء، التاسع من حزيران-يونيو الجاري، سفيرة مملكة إسبانيا لدى العراق، أليسيا ريكو.

وأعربت السفيرة الإسبانية خلال اللقاء عن سعادتها بزيارة إقليم كوردستان مجدداً.

مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون الثنائي من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإسبانيا في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والثقافية، إضافة إلى تبادل الزيارات من قبل الوفود التجارية، واستثمار الفرص المتاحة في مجالات العمل والاستثمار من خلال المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المختلفة.

كما استعرض الجانبان التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية الحلول الدبلوماسية وانتهاج الحوار كسبيل لإنهاء النزاعات والتوترات وتعزيز الاستقرار والسلام.

وفي محور آخر من اللقاء، جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بشتى المستويات، إلى جانب مناقشة الأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان، والتطورات ذات الاهتمام المشترك.