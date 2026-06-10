حكومة إقليم كوردستان تبحث مستجدات ملف النفط وآليات التفاوض مع الكابينة الوزارية الجديدة في بغداد

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أربيل (كوردستان24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم، اجتماعه الدوري لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالعلاقة مع بغداد والإيرادات المحلية.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات، أن مجلس الوزراء يجتمع اليوم الأربعاء، 10 حزيران 2026، بإشراف مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء.

يخصص الاجتماع لمناقشة خارطة طريق تهدف إلى استمرار التفاوض بشأن الملفات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والتشكيلة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية، حيث سيتم تباحث المحاور الثلاثة التالية:

1- مقترح استحداث هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم، تضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلتا الحكومتين.

2- آخر النتائج والمستجدات المتعلقة بملف النفط مع الحكومة الاتحادية، وعرض مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقد بين الجانبين.

3- قضية الإيرادات المحلية ونظام "أسيكودا" (ASYCUDA) في إقليم كوردستان؛ ويشمل ذلك استعراض جداول الإيرادات، وتأثيرات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعيات عدم حسم ملف نظام "أسيكودا" على انخفاض مستوى الإيرادات المحلية.