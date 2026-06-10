فاضل ميراني: تغليب مصلحة الشعب على المصالح الحزبية يحل 90% من مشاكل إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فازل ميراني، ضرورة إنهاء الخلافات والقضايا العالقة بين الأطراف السياسية، مشدداً على أن استقرار إقليم كوردستان وخدمة المواطنين يجب أن تصبح الأولوية القصوى للجميع.

وقال فاضل ميراني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء 10 حزيران 2026، سلط ميراني الضوء على آخر مستجدات العملية السياسية والعلاقات بين الأحزاب في إقليم كوردستان، قائلاً: "نحن نسعى بجدية لإنهاء كافة العقبات، فشعبنا صاحب فضل كبير على القوى السياسية، وواجبنا اليوم هو رد الجميل عبر تعزيز الاستقرار وتوفير الخدمات".

وفيما يخص الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر، أشار ميراني إلى المبادرة التي طرحها الرئيس مسعود بارزاني لكسر الجمود السياسي، واصفاً إياها بـ "الخطوة الهامة"، وموضحاً أن "عدداً من القوى السياسية تعاملت مع المبادرة بإيجابية واستجابت لها".

وعزا ميراني استمرار الأزمات إلى غياب وحدة الخطاب وتقديم المصالح الضيقة، مؤكداً: "إذا ما جعلنا مصلحة الشعب تسمو فوق المصالح الشخصية والحزبية، فإنني واثق من أن 90% من المشاكل القائمة ستجد طريقها إلى الحل".

تأتي تصريحات ميراني في وقت يسعى فيه إقليم كوردستان إلى تجاوز حالة الركود السياسي عبر حوارات مكثفة تهدف إلى توحيد الصفوف ومواجهة التحديات الراهنة.