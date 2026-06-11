النفط يصعد 2% بعد ضربات أمريكا وإعلان إيران إغلاق مضيق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد يوم ثان من ضربات أمريكا العسكرية على إيران، التي أوقفت عبور جميع السفن لمضيق هرمز ردا على ذلك، ما زاد من الضغط على وقف إطلاق النار الهش.

خام برنت قفز بأكثر من 2% ليتجاوز 95 دولارا للبرميل، بينما تقدم خام تكساس نحو 93 دولارا، قبل أن يتراجع عن مكاسبه جراء إنهاء واشنطن الحملة العسكرية القصيرة، بعد أن اتهمت طهران بتعطيل المفاوضات بشأن اتفاق سلام مؤقت، وحذرت من المزيد من الضربات إذا لم يتم توقيع الاتفاق.

في وقت سابق، نفى الجيش الأمريكي الادعاء الإيراني بإغلاق مضيق هرمز بالكامل، مؤكدا أن السفن لا تزال تعبر الممر المائي، وذكرت قناة "برس تي في"، أن إيران استهدفت سفينتين حاولتا عبور المضيق، بينما استهدفت طائرات مسيرة، الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

تأتي هجمات أمريكا الجديدة في أعقاب ضربات جوية يوم الثلاثاء ردا على إسقاط إيران مروحية قبالة عمان، وتهدد الأعمال العدائية المتجددة بتمديد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي عرقل إمدادات النفط والغاز منذ بدء الحرب أواخر فبراير.

الحرب بين زخم الديبلوماسية ودوامة التصعيد

قال رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في "ريستاد إنرجي" خورخي ليون "ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بالإمكان استعادة زخم الدبلوماسية أم أن الصراع سينزلق إلى دوامة تصعيد مطولة"، مضيفا "من المرجح أن يبقى تقلب أسعار النفط مرتفعا إلى حين ظهور أدلة أوضح" على صمود وقف إطلاق النار.

في وقت متأخر من أمس الأربعاء، زعمت أمريكا أن جيشها دعم مرور 200 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط إلى السوق، وليس من الواضح ما هو أساس ادعائها، وقالت إنها تسيطر على المضيق، وليس إيران، ونفذ كلا البلدين الحصار.

تظل تدفقات النفط أقل كثيرا من مستويات ما قبل الحرب، رغم خروج قليل من الخام من الخليج العربي، مع ظهور بعض العلامات في الأسواق التي تشير إلى وفرة المعروض، مع ذلك أدى انقطاع شحنات الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين الأمريكي بالتجزئة، وأثار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام انخفضت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتواصل تراجعها للأسبوع السابع.

AFP