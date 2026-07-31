وزير المالية العراقي يحذر من أزمة سيولة تهدد رواتب الموظفين ويكشف عن عجز مالي كبير

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أربيل (كوردستان24)- حذر وزير المالية العراقي، فالح الساري، من وجود عقبات حقيقية في تأمين السيولة النقدية اللازمة لصرف رواتب الموظفين، كاشفاً عن حصول عجز مالي كبير في موازنة الرواتب نتيجة تراجع الإيرادات العامة.

وأكد الساري، خلال اجتماع عقده مع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن العراق يواجه أزمة مالية جدية في توفير المبالغ المطلوبة وتوزيع الرواتب بمواعيدها المحددة. وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى مبلغ قدره 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية رواتب شهر واحد فقط.

وفي تفاصيل الإنفاق الأخير، أشار الوزير إلى أن "وزارة المالية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية مبلغ 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، إلا أن العجز في موازنة الرواتب لا يزال قائماً بمقدار 3 تريليونات و300 مليار دينار".

وحول جهود الوزارة لمعالجة هذا المأزق، شدد الساري على أن الوزارة في تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بمصادر الإيرادات، بهدف حشد الأموال اللازمة وتجاوز الأزمة المالية الراهنة لضمان استمرارية صرف مستحقات الموظفين.