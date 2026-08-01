خاتم الأنبياء الإيراني: أي دولة تتخذها واشنطن درعاً لحمايتها ستكتوي بنار الحرب

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أربيل (كوردستان 24)- اتهم قائد المقر المركزي لـ "خاتم الأنبياء" الإيراني، علي عبد اللهي، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، الولايات المتحدة باتباع مسار سريع لتأجيج حرب إقليمية واسعة، واصفاً ذلك بأنه نتيجة لـ "إستراتيجية خطيرة تهدف لفرض الهيمنة في المنطقة".

وقال عبد اللهي، في بيان رسمي، إن "الولايات المتحدة أثبتت في المواجهات الأخيرة عدم ترددها في استهداف مصالح وموارد الدول الإسلامية للوصول إلى غاياتها".

ووجه القيادي الإيراني رسالة إلى دول المنطقة، مشيراً إلى أن واشنطن تستخدم رؤوس الأموال والبنى التحتية والموارد الإستراتيجية لتلك الدول كـ "دروع دفاعية" لقواتها، بهدف تعزيز قدراتها العسكرية وحماية أمن إسرائيل.

وأضاف قائد مقر "خاتم الأنبياء" أن إيران، بالتعاون مع القوات المسلحة و"محور المقاومة"، أثبتت أن موازين القوة في المنطقة لم تعد تخضع للمصالح الأمريكية، وهو ما دفع القوات الأمريكية وإسرائيل إلى "إدارة العمليات العسكرية من خلف سواتر الدول الإسلامية تحميلها تكاليف النزاع"، على حد تعبيره.

ودعا عبد اللهي دول المنطقة والدول الإسلامية إلى إعادة النظر في علاقاتها وتحالفاتها مع الولايات المتحدة ومراقبة تحركاتها.

محذراً من أن أي دولة تضع نفسها في موقع "الدرع الدفاعي" لواشنطن ستتأثر بشكل مباشر بتداعيات الحرب وتكتوي بنارها.