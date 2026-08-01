أربيل: بكلفة 609 ملايين دينار.. انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تعبيد شوارع حي "الموظفين"

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار الحملات المستمرة لتطوير المشاريع الخدمية والارتقاء بالبنية التحتية لعاصمة إقليم كوردستان، أُعلن اليوم السبت (1 آب/أغسطس 2026)، عن انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع إكساء وتعبيد عدد من الشوارع في قطاع "8 آلاف" بحي الموظفين (فرمانبران) في مدينة أربيل.

وأجرى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، يرافقه رئيس بلدية أربيل، كارزان عبد الهادي، جولة تفقدية ميدانية للاطلاع عن كثب على سير الأعمال في المرحلة الثالثة من المشروع.

وتتضمن هذه المرحلة شق وتعبيد شارع رئيسي بعرض 30 متراً، بالإضافة إلى عدد من الشوارع الداخلية في القطاع المذكور.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع (609 ملايين دينار عراقي)، يتم تمويلها من نسبة الـ 15% من إيرادات رئاسة بلدية أربيل.

ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى التخفيف من حدة الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالواقع الخدمي والعمراني في الحي.

وخلال جولته الميدانية، أشاد محافظ أربيل بسرعة الإنجاز وجودة الأعمال المنفذة، معرباً عن شكره وتقديره للشركة المنفذة والمهندسين المشرفين. كما قدم التهنئة لأهالي الحي بمناسبة وصول هذه الخدمات الأساسية إلى مناطقهم.

وجدد المحافظ تأكيده على أن "عجلة الإعمار لن تتوقف عند هذا الحد"، مشدداً على أن جميع الأحياء والأزقة الأخرى في العاصمة أربيل ستستفيد من المشاريع الخدمية تباعاً، وفقاً للخطط الموضوعة والميزانيات المتاحة.

يُذكر أن المشروع يتضمن أعمالاً هندسية متكاملة تشمل: إنشاء شارع رئيسي بعرض 30 متراً، و10 شوارع داخلية فرعية. ويبلغ الطول الإجمالي للشوارع قيد الإنشاء (2,200 متر). أعمال تسوية وفرش الحصى الخابط (السبيس) بمساحة إجمالية تبلغ (24,000 متر مربع). مع أعمال الإكساء والتعبيد (التبليط) بمساحة إجمالية تبلغ (19,000 متر مربع).