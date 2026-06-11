عبد الستار مجيد: ندعم أي مبادرة لتجاوز الانسداد السياسي الراهن

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أربيل (كوردستان24)-أعلن عضو المجلس الأعلى لجماعة العدل الكوردستانية، عبد الستار مجيد، أن الجماعة تدعم من حيث المبدأ أي جهود أو مبادرات تهدف إلى توحيد الصفوف وحلحلة حالة الانسداد السياسي التي يمر بها إقليم كوردستان.

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، 11 حزيران 2026، كشف مجيد أن رئيس جماعة العدل، علي بابير، قد أرسل وفداً للقاء الرئيس مسعود بارزاني، مؤكداً أن الجماعة ترحب بكل مسعى يصب في مصلحة وحدة الصف والوئام، ويهدف إلى إنقاذ الإقليم من الركود السياسي الحالي.

وحول الموقف الرسمي النهائي للجماعة، أشار مجيد إلى أن المكتب السياسي لجماعة العدل يعتزم عقد اجتماع لإجراء مناقشات مستفيضة بشأن تلك المبادرات وبلورة الرد المناسب عليها، مضيفاً: "كموقف مبدئي، نحن في جماعة العدل نساند وندعم أي مبادرة تهدف إلى لمّ الشمل وتجاوز هذه الأوضاع".