هريم كمال آغا: تشكيل الحكومة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الأطراف

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أربيل (كوردستان24)- شدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، هريم كمال آغا، على ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين القوى السياسية، معتبراً المبادرات المطروحة ركيزة أساسية لتجاوز المرحلة الحساسة التي يمر بها إقليم كوردستان، وصولاً إلى تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة.

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، 11 حزيران 2026، سلط كمال آغا الضوء على آخر المستجدات السياسية، مؤكداً على أهمية الجهود الرامية لتوحيد الصفوف. وحول مبادرة الرئيس مسعود بارزاني لترتيب "البيت الكوردي"، قال: "إن أي مبادرة تهدف إلى لمّ شمل القوى الكوردية هي خطوة إيجابية؛ ففي هذه المرحلة المفصلية، نحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالجلوس معاً وتعزيز مستويات التفاهم والتقارب".

وبخصوص ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، دعا رئيس كتلة الاتحاد الوطني إلى الإسراع في الخطوات العملية، موضحاً أن ولادة الحكومة ضرورة قصوى لتجاوز التحديات الراهنة بنجاح. كما وجه دعوة إلى كافة القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن عملية تشكيل الحكومة تمثل "مسؤولية وطنية رئيسية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء".

وتأتي هذه التصريحات امتداداً للمناخ السياسي الذي أعقب مبادرة الرئيس مسعود بارزاني، التي أطلقها في 26 أيار 2026 بمناسبة عيد الأضحى. وكان الرئيس بارزاني قد دعا في رسالته حينها كافة الأطراف السياسية إلى وضع مصالح شعب كوردستان العليا فوق كل الاعتبارات الحزبية والضيقة، والابتعاد عن الصراعات العقيمة وسياسة "تآكل الذات" التي أرهقت العملية السياسية في الإقليم.

يُذكر أن دعوة الرئيس بارزاني تضمنت حثاً صريحاً للأطراف على الاجتماع بروح وطنية ومسؤولة عقب عطلة العيد، لفك حالة الانسداد السياسي وإنهاء الوضع غير المستقر الذي تشهده الساحة السياسية.