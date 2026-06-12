الصين تعلن احتجاز مواطن أميركي بشبهة التجسس

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الصين الجمعة أنها تحتجز مواطنا أميركيا يعمل محللا في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إن مين زين "خضع لإجراءات جنائية إلزامية طبقا للقانون، للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تعرض الأمن القومي الصيني للخطر".

مؤكدا بذلك معلومات صحافية أفادت عن عملية التوقيف في الصين.

ولم يوضح المتحدث طبيعة "الإجراءات الجنائية الإلزامية" غير أنها تعني بصورة عامة أنه محروم من حرية الحركة.

وأضاف المتحدث أن "الطرف الصيني أبلغ القنصلية العامة للولايات المتحدة في كانتون بهذه القضية"، مؤكدا أن "حقوق (مين زين) القانونية مضمونة بالكامل".

ومين زين عضو مؤسس في معهد الإستراتيجية والسياسة - بورما الذي يدرس الديناميات السياسية والنزاع والموارد المرتبطة بالدولة التي تشهد حربا أهلية منذ انقلاب العام 2021 على حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا.

وتطرّق العديد من منشوراته إلى نفوذ الصين في المناطق البورمية الحدودية، حيث تُتهم بكين بدعم الفصائل المسلحة التي تناسب مصالحها الوطنية.