ترامب يحذّر طهران: شروطكم المسرّبة لا صحة لها والمسؤولون الإيرانيون بلا عهد

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أربيل (كوردستان 24)- شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 2026، هجوماً عنيفاً على القيادة الإيرانية، مفنداً صحة الشروط والمحددات المسربة بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين، في وقت كشف فيه عن تصدٍّ عسكري لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف ملاحة تجارية في مضيق هرمز الليلة الماضية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، إن الشروط التي سربتها طهران لـ"وسائل الإعلام المزيفة" لا تمت بصلة إلى البنود والمحددات التي تم الاتفاق عليها خطياً، واصفاً التصريحات الإيرانية بشأن الاتفاق بـ"الضعيفة والخجولة والبعيدة عن الحقيقة".

وجدد الرئيس الأمريكي هجومه الحاد على المسؤولين الإيرانيين معتبراً إياهم "أشخاصاً لا عهد لهم، ولا يمكن التعامل معهم بحسن نية".

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الرئيس الأمريكي إحباط هجوم إيراني بالطائرات المسيرة استهدف سفناً هندية أثناء خروجها من مضيق هرمز الليلة الماضية.

وشدد على أن هذا التصعيد "غير مقبول على الإطلاق"، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة لطهران بضرورة "تصحيح سلوكها بشكل فوري".

يأتي هذا الرد الأمريكي الحازم بعد ساعات قليلة من نشر وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض، تفاصيل مسودة تفاهم جديدة بين واشنطن وطهران مكونة من 14 نقطة، تهدف إلى إبرام اتفاق وإنهاء حالة الحرب الدائرة في المنطقة.