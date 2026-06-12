عراقجي: الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى"

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أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن الولايات المتحدة وإيران "أقرب من أي وقت مضى" إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب عراقجي على منصة إكس "مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى"، في إشارة إلى عاصمة باكستان التي تؤدي دور الوساطة الرئيسي بين البلدين.

وأضاف بعد أن نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم، "في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه".

وتابع الوزير "تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف، سيتم مشاركة جميع التفاصيل مع الجمهور في الوقت المناسب".

تتزايد التوقعات أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم قريبا، وإن بقيت التوترات ونقاط الخلاف قائمة.