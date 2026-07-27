كمال محمد: الغاز سيصل إلى محطات الكهرباء الليلة

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أربيل (كوردستان24) – صرح وزير الثروات الطبيعية وكالةً في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين، بأن إمدادات الغاز ستصل إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في تمام منتصف هذه الليلة، مؤكداً أن وضع الكهرباء سيبدأ بالعودة إلى طبيعته اعتباراً من هذه الليلة.

وأوضح الوزير أنه خلال الفترة الماضية، كانت الحكومة الاتحادية في بغداد توفر كميات من غاز المنازل لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه مع استئناف شركة "دانة غاز" لعملياتها، سيعود وضع غاز المنازل أيضاً إلى طبيعته المعتادة.

وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن هذه التطورات ستساهم في حل مشكلة نقص البنزين أيضاً. وحول ملف النفط الخام، بيّن الوزير أن الكميات التي توفرها بغداد لإقليم كوردستان "قليلة جداً"، لافتاً إلى أن الإقليم طالب الحكومة الاتحادية مراراً بزيادة حصته من النفط الخام لتلبية الاحتياجات المحلية.